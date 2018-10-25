وزارة التخطيط تناقش اليات العمل على تطبيق معايير تقييم الاداء في مؤسسات الدولة

اكد وكيل وزارة التخطيط قاسم عناية فرز ان الوزارة ومن خلال خططها التنموية تسعى لارساء قيم المؤسساتية في العمل التنموي من خلال اعتمادها معايير عالمية موحدة لادارة وتقييم الاداء المؤسسي في البلاد .

واوضح بيان اصدره المكتب الاعلامي في وزارة التخطيط ، ان الوكيل ترأس اجتماعا لفريق تقييم الاداء المؤسسي في الوزارة بحضور ومشاركة فريق التقييم المؤسسي التابع للامانة العامة لمجلس الوزراء ..

وبين عناية خلال الاجتماع ، اننا نريد ان تكون لدينا قدرات وكفاءات قادرة على التعامل بمستوى مهني عال مع معايير تقييم الاداء ، وهذا الامر يتطلب منا تمكين مثل هذه الموارد البشرية من خلال المزيد من التدريب ، فضلا عن العمل الجاد لتسويق واشاعة تلك المعايير لكي يلم بها الجميع .. مؤكدا ان الوزارة تدعم بقوة مثل هذه الجهود وصولا لخلق كوادر كفوءة ، وبالتالي يمكننا تحقيق نتائج ايجابية ومؤشرات تتفيذ جيدة في اهداف الخطط التنموية بنحو عام

وجرى خلال الاجتماع مناقشة معايير الجودة الخاصة بتقييم الاداء ، والتي تشمل المعلومات الاساسية ومعيار القيادة العليا والخطط الاستراتيجية والموارد البشرية والمؤسسية والشراكات ، فضلا عن العمليات، وتقرر في الاجتماع العمل على وضع جدول زمني محدد للقيام بزيارات ميدانية لتشكيلات الوزاراة للوقوف على مستويات عملها بتطبيق معايير الاداء المؤسسي .