وزارة التخطيط توافق على استحداث قضاء الجدول الغربي في محافظة كربلاء المقدسة

اعلنت وزارة التخطيط اليوم الخميس عن رفع درجة ناحية الجدول الغربي التابعة لقضاء الهندية في محافظة كربلاء المقدسة الى درجة قضاء بعد استيفائها للمعايير والضوابط التخطيطية .وقال المتحدث الرسمي لوزارة التخطيط عبدالزهرة الهنداوي ، ان دائرة التنمية الاقليمية والمحلية التابعة للوزارة تسلمت طلبا من الحكومة المحلية في محافظة كربلاء المقدسة مشفوعا بدراسة جدوى لرفع درجة ناحية الجدول الغربي الى مستوى قضاء .. مبينا ان الموافقة جاءت على رفع الدرجة بعد ان وجدت الوزارة ان المعايير التخطيطية التي تشمل الدوائر والمؤسسات الخدمية وعدد السكان والنشاطات الاقتصادية السائدة وعدد المقاطعات والمحلات السكنية ، فضلا عن الحدود والتقسيمات الادارية والمناطق الريفية التابعة للقضاء تنطبق على تحويل الناحية الى قضاء .. مشيرا الى ان قضاء الجدول الغربي ومركزه الحضري (مدينة الجدول الغربي) يبعد عن مركز قضاء كربلاء المقدسة نحو ٢٣ كيلو متر ، ويحده من الشمال ناحية السدة التابعة لمحافظة بابل وقضاء الحسينية ، ومن الشرق قضاء الهندية ، ويحده من الجنوب ناحية الخيرات ويضم ٨٠ مقاطعة … مضيفاً ، انه وبعد الاستحداث الجديد اصبح عدد الاقضية التابعة لمحافظة كربلاء المقدسة ستة اقضية ، هي قضاء كربلاء وعين التمر والحر والحسينية والهندية والجدول الغربي .وكانت وزارة التخطيط قد وافقت مؤخرا على استحداث عدد من الاقضية والنواحي في محافظات بغداد والانبار وصلاح الدين وكربلاء المقدسة وذي قار .. وتقوم الان بدراسة طلبات اخرى للبت فيها خلال الايام المقبلة