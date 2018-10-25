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وزير الخارجية الجديد يشيد بدور امريكا في محاربة الارهاب

شدد وزير الخارجية محمد الحكيم لنظيره الامريكي مايك بومبيو، الخميس، على ضرورة تطوير العلاقات المشتركة بين البلدين.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية احمد محجوب في بيان ان “وزير الخارجية محمد علي الحكيم تلقى مساء اليوم الخميس اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية الامريكي مايك بومبيو بمناسبة تسنمه حقيبة وزارة الخارجية في الحكومة العراقية المنتخبة”.

واعرب بومبيو عن امله بأن “تشهد العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين مزيدا من التطور والازدهار في كافة المجالات”، بحسب البيان.

ووفقا للبيان، فان وزير الخارجية العراقي شدد على “العمل على تطوير العلاقات المشتركة بين البلدين”، واشاد بـ”الدور المهم والحيوي الذي لعبته ‏الولايات المتحدة الامريكية بدعمها للعراق في مواجهة الإرهاب خلال الفترة الماضية وشكر تهنئة نظيره الأمريكي في اتصاله”.

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