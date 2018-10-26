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أغنية عراقية تحطم حاجز الـ200 مليون مشاهدة

حقق فيديو كليب لأغنية عراقية رقما “مذهلا” بعدد المشاهدات على موقع يوتيوب، وذلك بعد أشهر قليلة من نشرها على الموقع.
وتجاوزت مشاهدات أغنية “تعال”، والتي يغنيها 3 مغنين عراقيين، وهم علي جاسم، ومحمود التركي، ومصطفى العبدالله، حاجز الـ200 مليون مشاهدة على “يوتيوب” الأربعاء.

وعلى الرغم من بساطة فيديو كليب “تعال”، والذي يظهر فيه المغنين الثلاثة، وهم يتبادلون الأدوار في الغناء داخل استوديو تسجيل، إلا أنه لاقى شهرة واسعة في العالم العربي منذ نشره.

ويذكر، أن الفيديو تم نشره قبل 3 أشهر فقط، وانتشر بشكل كبير على وسائل التواصل الاجتماعي بالعالم العربي.

وظهرت فيديوهات كثيرة لأشخاص يغنون الأغنية بنفس طريقة المغنين الثلاثة، في موجة اجتاحت مواقع فيسبوك وإنستغرام.

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