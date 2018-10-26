ألفيس يسخر من خطة برشلونة

سخر داني ألفيس، ظهير أيمن برشلونة السابق، وباريس سان جيرمان الحالي، من تخطيط البلوجرانا لضم لاعب في مركزه من صفوف يوفنتوس.

وعلق ألفيس، عبر حسابه الشخصي بموقع ‘تويتر’، على خبر اهتمام برشلونة بضم جواو كانسيلو، لاعب يوفنتوس، لتدعيم مركز الظهير الأيمن، قائلا: ‘لا، لن يأتوا بلاعب مثلي’، مرفقا تعليقه بوجه ضاحك.

ولعب ألفيس في صفوف البلوجرانا في الفترة بين 2008 و2016 وتوج بكل الألقاب الممكنة بقميص النادي الكتالوني، قبل أن يرحل لصفوف يوفنتوس، وانتقل بعد ذلك لصفوف نادي العاصمة الفرنسية.

وعانى برشلونة كثيرًا في مركز الظهير الأيمن منذ رحيل ألفيس، حيث لم يأت لاعب بإمكانياته حتى الآن.