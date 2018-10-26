إيران: النظام السعودي المشؤوم لن يستطيع مواصلة اشعال الحروب بفضل دول بينها العراق

قال خطيب صلاة الجمعة في العاصمة الإيرانية طهران حجة الاسلام “ابو ترابي فرد”، ان النظام السعودي لن يستطيع مواصلة “اشعال الحروب” بفضل عدد من الدول بينها العراق.

وقال حجة الاسلام “ابو ترابي فرد” في خطبة صلاة الجمعة، انه “على العالم أن يفهم بأن الاستراتيجية النهائية لإيران إلى جانب الحفاظ على قوتها الدفاعية الرادعة ، تتمثل في منع وقوع أي حرب في المنطقة وانها لن تسمح للولايات المتحدة بالوصول إلى هدفها المتمثل في نشر الحرب والفوضى في العالم الإسلامي”.

واضاف ان “النظام السعودي المشؤوم ، الذي تكرهه اليوم جميع الشخصيات والكيانات السياسية في العالم وليس لديه سوى راع واحد ، وهو النظام الأمريكي ، فإنه بفضل الشعب المسلم في إيران والعراق ولبنان وسوريا واليمن وفلسطين لن يكون قادرا على الاستمرار في مواصلة إشعال الحروب”.