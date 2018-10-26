إيران تبحث مع الجانب العراقي أسباب تأخر حافلاتها على الحدود

أعلن مسؤول جمارك محافظة إيلام الإيرانية، روح الله غلامي، الخميس، إجراء مباحثات مع ممثل الحدود العراقية لفتح المعبر التجاري أمام الحافلات والسيارات التي تقل زائري أربعينية الإمام الحسين (ع)، بهدف الحد من اكتظاظ الزائرين عند منفذ مهران.

وأشار غلامي، إلى أن “منفذ مهران يواجه اختناقات مرورية”، لافتاً إلى أن “حجم اقبال السيارات والحافلات على المنفذ سجل نمواً كبيراً قياسا بالعام الماضي، وقد عبرت لحد الآن 3320 حافلة وسيارة وحافلة صغيرة وسيارة إسعاف صوب العراق”.

ونوه إلى “تأخر عبور الزوار ساعات طويلة عند منفذ مهران، مبيناً أن “بطء العبور يعود إلى تأخير عملية السماح بمرور وسائط النقل من قبل الجانب العراقي”.

وتابع غلامي، “اننا طلبنا من الجانب العراقي فتح المعبر التجاري امام الحافلات والسيارات الإيرانية، وتقرر عقد لقاء خلال الساعات القادمة مع مندوب العراق لمعالجة مسألة تاخير مرور وسائط