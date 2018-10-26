اقليم كوردستان يسجل ارتفاعا ملحوظا بمعدل الامطار المتساقطة

سجل اقليم كوردستان ارتفاعا ملحوظا بمعدل نسبة الامطار الهاطلة على مدنه ومناطقه مقارنة للعام الماضي.

وذكرت مديرية الانواء الجوية والرصد الزلزالي في الاقليم في بيان اليوم ان تساقط الامطار في هذا العام سجلت ارتفاعا مقارنة للعام الماضي وبالتوقيت نفسه.

واضاف البيان انه في اربيل الى الان معدل الامطار المتساقطة وصل الى 16 ملم، بينما في العام الماضي في هذا الوقت نفسه كان المعدل صفرا، وفي السليمانية تجاوز معدل تساقط الامطار العدد المذكور فيما لم تتساقط الامطار العام الماضي في هذا الوقت

وتابع البيان انه في دهوك وصل معدل الامطار المتساقطة الى 16 ملم، وفي كركوك 9 ملم، وفي حلبجة 11 ملم، فيما كان المعدل في الوقت ذاته من العام الماضي صفرا.