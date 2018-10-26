الاتحاد الوطني: اعتقال احد كوادرنا من قبل الاسايش يمزق وحدة الصف الكردي

ادان حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، الخميس، اعتقال احد افراد كوادره من قبل قوات الاسايش، مؤكدا ان هذا الامر يمزق وحدة الصف الكردي.

وقال نصرالله سورجي، مسؤول مركز تنظيمات نينوى وعضو المجلس القيادي للاتحاد الوطني الكردستاني، في بيان صدر عن مكتبه الإعلامي، انه “للأسف قامت قوات الآسايش في قضاء برده رش باعتقال عضو مركز تنظيمات نينوى للاتحاد الوطني الكردستاني خالد كوران دون اي سابق انذار او مذكرة قبض بحقه عندما أراد التوجه من داره الى مكان عمله في مقر المركز بقضاء شيخان”.

وأكد سورجي، ان “قيام قوات الآسايش بهكذا عملية يعني أنها تضع وحدة الصف الكردي في خطر كونها تمزق نسيج الاجتماعي بين الأحزاب الكردية في هذه المناطق”.

وطالب سورجي، بـ”اطلاق سراح كوران من قبل آسايش برده رش لاسيما لم يذكر بعد أي سبب لإعتقاله أو صدور مذكرة قبض بحقه”.

وكانت قوات الآسايش في قضاء برده رش اعتقلت يوم 24 اكتوبر الجاري عضو مركز تنظيمات نينوى للاتحاد الوطني الكردستاني خالد كوران من داخل منزله قبل توجهه الى مقر عمله في قضاء شيخان دون مذكرة قبض او اعطاء اي مبرر او سبب لإعتقاله.