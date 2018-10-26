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“الاسايش” تختطف عضوا في اتحاد الشباب الديمقراطي بإقليم كوردستان

أعلن مكتب سكرتارية اتحاد الشباب الديمقراطي الكوردستاني يوم الجمعة عن اختطاف قوات الاسايش التابعة للاتحاد الوطني الكوردستاني احد كوادرها في قضاء رانية في محافظة السليمانية.

وذكر مكتب السكرتارية في بيان اليوم إن “قوة تابعة لاسايش الاتحاد الوطني الكوردستاني اختطفت احد كوادر الاتحاد المدعو “خوشناو انور” اثناء تأديته لصلاة الجمعة في مدينة رانية”.

واضاف المكتب انه “في الوقت الذين ندين به بشدة هذا الفعل المفضوح والمعيب نطالب باطلاق سراح كادرنا فورا، ونحمل المختطفين مسؤولية سلامته”.

وطالب المكتب ايضا بإيقاف “الارهاب” الذي يمارس بحق كوادر اتحاد الشباب الديمقراطي الكوردستاني.

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