الاسرة الهاشمية تتبرأ من نجل “مزعوم” لمؤسس المملكة العراقية

نفى الشريف علي بن الحسين عن الأسرة الهاشمية العراقية يوم الجمعة الانباء التي تم تداولها حول وفاة نجل لمؤسس المملكة العراقية الملك فيصل الاول.

وقال الشريف في بيان اليوم، ان “بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الإجتماعي تداولت أنباءَ عن وفاة شخص يُدعى (محمد فيصل حسين)، زاعمةً أنه من نجل مؤسس المملكة العراقية الملك فيصل الأول”.

واضاف “نحن إذ نعيد التذكير بنفينا المستمر لعدم وجود أبناء صلبيين للراحل الملك فيصل الأول سوى الملك غازي، بحسب الوثائق الرسمية لدى الدولة العراقية وشهادات أبناء الأسرة الهاشمية في العراق والعالم، نؤكد نفينا القاطع صلة الأسرة الهاشمية بالمدعو (محمد فيصل حسين) وابنته (نسرين محمد فيصل)”.

وتابع الشريف بالقول انه “في الوقت الذي تُعلن الأسرة الهاشمية براءتها من هكذا مزاعم ما أنزل الله بها من سلطان، تدعو الأسرة الجهات الرسمية ووسائل الإعلام الى عدم التعامل مع أصحاب هذه الدعاوى الكاذبة وتوخي الدقة في التعاطي مع أصحابها”.