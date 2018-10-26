البرلمان البريطاني يعلن عن مشاريع وخطط مستقبلية في اقليم كوردستان “قوي”

عقدت دائرة العلاقات الخارجية في حكومة إقليم كوردستان، يوم الخميس إجتماعاً بحضور غاري كينت سكرتير المجموعة البريطانية وممثلي البعثات الدبلوماسية الأجنبية في الإقليم.

ويهدف الإجتماع إلى عرض نتائج زيارات 15 وفداً من مجلس النواب البريطاني إلى إقليم كوردستان والعراق.

أوضح كينت للصحفيين بان تقرير اليوم ضم تسجيلات عن زيارة 15 وفداً من مجموعة البرلمانيين البريطانيين، وتعتبر هذه زيارتي الـ 28 لإقليم كوردستان. وأضاف أن إقليم كوردستان مر خلال الأعوام الماضية بالعديد من المراحل الصعبة، مثلما مر خلال السنوات الأخيرة بمرحلة حرب تنظيم داعش الإرهابي والأزمة المالية وعدد من القضايا الأخرى.

واستدرك بالقول ان ما هو مهم أن إقليم كوردستان تمكن من السيطرة على هذه الأزمات، كما تمكن إلى حد ما من تخطي هذه العقبات بجدارة. وما هو مبعث سعادة لنا، أن نرى حالياً إقليم كوردستان يستعد عقب الإنتهاء من الإنتخابات من تشكيل حكومته الجديدة.

وأضاف الحكومة البريطانية تؤكد دائماً على أهمية وجود إقليم كوردستان قوي، ولدينا مشاريع وخطط عمل وتنسيق جيد مع حكومة إقليم كوردستان وسنعمل في المستقبل على تلك المجالات. وأن تقريرنا سلط الضوء على العديد من المرافق ولمجالات.