Posted on by

البصرة تعلن ارتفاع عدد حالات التسمم وتوجه نداء لعبد المهدي

دعت المفوضية العليا لحقوق الانسان، الحكومة العراقية الجديدة الى وضع محافظة البصرة نصب اهتماماتها وتطلعاتها.

ففي نداء وجهه مدير مكتب المفوضية في محافظة البصرة مهدي التميمي، دعا فيه الحكومة الجديدة الى “اصدار القرارات الجادة ازاء تدهور الحالة الانسانية في البصرة بسبب ارتفاع نسب التلوث في مياه شط العرب بحسب التقارير الواردة الى مكتب المفوضية وما لذلك من تاثيرات صحية وبيئية على ابناء المنطقة وعلى الزراعة والثروة الحيوانية”.

وبين التميمي ان “حالات التسمم قد تجاوزت ١١٧٠٠٠ حالة مرضية”، معربا عن “قلق ابناء البصرة ازاء عدم صدق الوعود المقدمة اليهم بالاعمار بالرغم من كثرة زيارات المسؤولين ومتابعتهم عن قرب للوضع الانساني في البصرة خلال الفترة الماضية وبالنتيجة لازال التلكؤ واضح في انجاز المشاريع الخدمية والبنى التحتية للمحافظة”.

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close