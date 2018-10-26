البصرة تعلن ارتفاع عدد حالات التسمم وتوجه نداء لعبد المهدي

دعت المفوضية العليا لحقوق الانسان، الحكومة العراقية الجديدة الى وضع محافظة البصرة نصب اهتماماتها وتطلعاتها.

ففي نداء وجهه مدير مكتب المفوضية في محافظة البصرة مهدي التميمي، دعا فيه الحكومة الجديدة الى “اصدار القرارات الجادة ازاء تدهور الحالة الانسانية في البصرة بسبب ارتفاع نسب التلوث في مياه شط العرب بحسب التقارير الواردة الى مكتب المفوضية وما لذلك من تاثيرات صحية وبيئية على ابناء المنطقة وعلى الزراعة والثروة الحيوانية”.

وبين التميمي ان “حالات التسمم قد تجاوزت ١١٧٠٠٠ حالة مرضية”، معربا عن “قلق ابناء البصرة ازاء عدم صدق الوعود المقدمة اليهم بالاعمار بالرغم من كثرة زيارات المسؤولين ومتابعتهم عن قرب للوضع الانساني في البصرة خلال الفترة الماضية وبالنتيجة لازال التلكؤ واضح في انجاز المشاريع الخدمية والبنى التحتية للمحافظة”.