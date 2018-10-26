التربية تصدر توضيحاً بشأن اعتقال معلمة داخل مدرسة في البصرة

أعلنت المديرية العامة للتربية في محافظة البصرة يوم الخميس عن الاتصال بالقوات الامنية للاطلاع على قضية اعتقال معلمة من مدرسة ابتدائية.

وقالت المديرية في بيان اليوم، انه اشارة الى ما تم تداوله بخصوص اعتقال احدى معلمات مدرسة العلا الابتدائية للبنين في منطقة ابي صخير يوم الأربعاء ٢٠١٨/١٠/٢٤ بأمر قضائي خلال الدوام الرسمي من قبل قوة تابعة الى مركز شرطة ابي صخير وملابسات الحادث حسب بصمة الصوت التي صدرت عن مدير المدرسة ، طلب عبدالحسين سلمان عبدالحسن مدير عام تربية البصرة من مدير المدرسة تقديم مطالعة تفصيلية فورية بما جرى”.

واضاف البيان ان مدير المدرسة “قام بتقديمها صباح الخميس ٢٠١٨/١٠/٢٥ ، حيث قام المدير العام بأحالتها الى الشعبة القانونية لمتابعتها حسب الأصول ، واتصل فورا بالقوات الأمنية لأطلاعها على الحادث وهناك تنسيق عال في هذا الأمر”.