الخارجية الأمريكية: ابن جمال خاشقجي في طريقه إلى الولايات المتحدة

ذكرت الخارجية الأمريكية، الخميس 25 تشرين الأول 2018، أن صلاح النجل الأكبر، للصحفي السعودي، جمال خاشقجي، في طريقه من السعودية إلى الولايات المتحدة.

وأشارت الخارجية الأمريكية في بيان بحسب “رويترز”، إلى أن “صلاح خاشقجي غادر الأراضي السعودية، وفي طريقه إلى الولايات المتحدة”.

وكانت صحيفة عكاظ السعودية، قد أعلنت أن صلاح خاشقجي غادر المملكة، الأربعاء، فيما نقلت رويترز عن مصدر لم تسمه، إن ابن خاشقجي يحمل الجنسيتين السعودية والأمريكية.

وكان العاهل السعودي الملك سلمان وولي العهد محمد بن سلمان، استقبلا أبناء الصحفي السعودي جمال خاشقجي، الذي قتل داخل القنصلية السعودية في إسطنبول، داخل القصر الملكي.

ونشرت الوكالة عبر حسابها على موقع “تويتر”، صورا للمقابلة بين العاهل السعودي وولي عهده مع أفراد عائلة خاشقجي.

كما ذكرت مصادر في الرئاسة التركية أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تحدث هاتفيا مع أفراد أسرة جمال خاشقجى أول أمس الثلاثاء، وقدم لهم التعازي متعهدا بأن تفعل تركيا كل ما في وسعها لحل جريمة قتله.

وبحسب وكالة “الأناضول” التركية فقد أعرب أردوغان أعرب عن حزنه العميق لمقتل خاشقجي مؤكدا أنه سيتم فعل كل شيء من أجل الكشف عن ملابسات الجريمة.وعلى خلفية تلك القضية أعلن النائب العام السعودي، سعود بن عبد الله المعجب، أن المشتبه بهم في قضية قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، داخل قنصلية بلاده في إسطنبول، أقدموا على فعلتهم “بنية مسبقة”.

ووفقا لقناة “الإخبارية” السعودية قال بيان للنيابة العامة: “ورود معلومات من الجانب التركي تشير إلى أن المشتبه بهم في قضية خاشقجي أقدموا على فعلتهم بنية مسبقة”