السعودية تصدر حكما بحق فتاة حضنت فنان عراقيا

أصدرت المحكمة الجزائية في منطقة مكة المكرمة في المملكة العربية السعودية، اليوم الخميس، حكمها على الفتاة التي احتضنت الفنان العراقي ماجد المهندس، خلال إحيائه حفلًا بسوق عكاظ، مدة عام مع إيقاف التنفيذ، والاكتفاء بالمدة التي أوقفت خلالها، وذلك وفق صحيفة “مكة” المحلية.

وكانت النيابة العامة قد أحالت الفتاة التي احتضنت “المهندس” بمحافظة الطائف إلى المحكمة الجزائية، في وقت سابق؛ لبدء مقاضاتها بتهمة التحرش الموجهة إليها.

واعترفت الفتاة باحتضانها المهندس بإرادتها، وذلك بعد رهان على ما يبدو بين صديقاتها على قدرتها على فعل ذلك، وقد أعدت النيابة العامة لائحة الدعوى بعد انتهاء التحقيق معها، بحسب صحيفة “المدينة”.

وكان ناشطون قد تداولوا مقطع فيديو، خلال حفل ماجد المهندس، يوثق لحظة اقتحام فتاة منقبة منصة مسرح مهرجان سوق عكاظ في الطائف واحتضانها الفنان العراقي، الأمر الذي أثار سجالًا واسعًا بين ناشطين في المملكة.

وإثر موجة الغضب، تم استدعاء الفتاة لاحقًا من قبل الجهات الأمنية، حيث تم تصنيف ما فعلته في إطار “التحرش برجل”.