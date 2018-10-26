السفارة الامريكية تصف تشكيلة عبد المهدي بـ”الحكومة الجزئية”

هنأت السفارة الأمريكية في بغداد يوم الخميس عادل عبد المهدي على توليه منصب رئيس مجلس الوزراء العراقي الجديد، و الوزراء الجدد في حكومته.

وقالت السفارة في بيان “نحن مستمرون بتشجيع عملية إستكمال تشكيل الحكومة من أجل منح جميع العراقيين حوكمةط قوية ومستقلة وفعالة وقادرة على تزويد جميع العراقيين بالخدمات التي يستحقونها.

واضاف البيان ان “الولايات المتحدة تتطلع قدماً للعمل بشكل وثيق مع الحكومة الجديدة لتعزيز قدراتها وتقوية العلاقات بين بلدينا”.

ونالت حكومة رئيس الوزراء العراقي المكلف عادل عبدالمهدي، ليلة الخميس، ثقة البرلمان، بعدما وافق النواب على 14 وزيرًا من أصل 22، فيما سيصوت على بقية التشكيل الوزاري لاحقًا.

وأدى عبدالمهدي والوزراء الـ14، اليمين الدستورية أمام البرلمان، في جلسة لم تخلُ من المشادات الكلامية والجدال بسبب خلافات حول الوزارات.