السيطرة على حريق اربيل الكبير والخسائر بملايين الدولارات

تمكنت فرق الاطفاء من السيطرة حريق كبير نشب في سوق للالبسة المستعملة البالية في مدينة اربيل.

وشب الحريق في الرابعة من فجر الخميس وتمكنت فرق الاطفاء من اخماده عند ظهيرة اليوم بمشاركة مروحيات الاطفاء.

وقدرت الخسائر الاولية للحادث ب20 مليون دولار، باحتراق نحو 1500 محل تجاري من اصل 2400.

ولم يسجل خسائر بشرية في الحريق الكبير سوى حالات اصابات بالاختناق او الحرق.