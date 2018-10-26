السيول الجارفة تصل الى كوردستان وتسبب بمصرع شخص وانهيار جسور ومنازل

تسببت السيول الجارفة جراء امطار غزيرة بمدن في اقليم كوردستان بمصرع شخص واضرار في جسور واراض زراعة ومنازل مواطنيين.

وذكر الدفاع المدني في مدينة سوران باربيل، في بيان، ان 3 جسور انهارت في بلدة سيدكان جراء السيول الجارفة التي غمرت ايضا 10 حدائق.

واضاف ان السيول تسبب ايضا باضرار مادية للمواطنيين، في حين اشارت تقارير الى العثور على جثة مجهولة الهوية جرفت بسيول الامطار في ناحية سيدكان، من دون تأكيد رسمي.

وتسببت السيول جراء الامطار الغزيرة بانهيار جسر في بلدة حاج عمران الحدودية، إضافة الى جرف عدد من السيارات المدنية وغمر 7 منازل لمواطنيين مما ادى لانهيارها من دون ايقاع ضحايا.

وفي ناحية سميلان انهارت 6 محال تجارية جراء انغمارها بمياه الامطار، إضافة الى مجسر حديدي، واراض زراعية.

وسقط 20 شخصا بينهم عراقيون جراء سيول جارفة في الاردن، وشهدت كذلك مدن سعودية من اشارات عن وقوع ضحايا.