1- الصحة والبيئة : بدء الحملات التوعوية لزائري

اربعينية الامام الحسين ( عليه السلام )

اطلقت وزارة الصحة والبيئة حملة بيئية صحية بمناسبة ذكرى الزيارة الاربعينة للامام الحسين ( عليه السلام ) على طول الطرق المؤدية لمحافظة كربلاء المقدسة .

وقال مدير عام دائرة التوعية والاعلام البيئي

ان فرق دائرة التوعية والاعلام البيئي بدات حملتها التوعوية بذكرى اربعينية الامام الحسين عليه السلام والتي تضمنت توزيع عشرات الالاف من المطبوعات تحمل ارشادات توعوية بيئية وصحية وبثلاث لغات ( العربية ، الانكليزية والفارسية ) بالاضافة الى عشرات الاذاعات الثابتة فضلا عن الاذاعات المتنقلة وبالتعاون مع دائرة حماية وتحسين البيئة منطقة الفرات الاوسط والتنسيق مع منظمات المجتمع المدني والموسسات الشبابية للعمل التطوعي .

وتعتبر دائرة التوعية والاعلام البيئي المناسبات الدينية فرصة كبيرة لزيادة الوعي البيئي والصحي وتعميق الثقافة البيئية و للتوجه الى اكبر عدد من المواطنين وتوعيتهم باهمية البيئة وضرورة الحفاظ على نظافة المساحات الخضراء الواسعة والممتدة على طول الطريق المؤدي الى كربلاء المقدسة .