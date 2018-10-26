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الصدر يعلق على انتخاب العبادي محافظا لبابل: على حكام المحافظة الى تحريرها

علق زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الخميس، على انتخاب كرار العبادي محافظا لبابل، فيما دعا حكام المحافظة الى تحريرها.
وقال الصدر في تغريدة على موقع تويتر ان”بوابة التاريخ وبوابة المستقبل (بابل)، ولن نرضى ان تُباع او تُشترى اثارها ومناصبها وارضيها وثرواتها من قبل الفاسدين والمتسلطين”.
واضاف: ” لذا فعلى حكمائها ووجهائها، تحريرها بالطرق الاجتماعية والسياسية اللائقة، والا فانها ستكون بايد غير امينة وانا على اتم الاستعداد للتعاون معكم”.
يشار الى ان اعضاء في مجلس محافظة بابل، قد اكدوا ان كرار العبادي وهو قريب لعائلة العلاق قد اشترى منصب المحافظ مقابل مبالغ مالية طائلة.
وصوت مجلس بابل، يوم امس الاربعاء، على اختيار العبادي محافظا جديدا خلفا للسابق الذي فاز بعضوية مجلس النواب.

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