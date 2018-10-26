العبادي يجدِّد: يجب إبعاد الأجهزة الأمنيّة عن المحاصصة

أكد رئيس الوزراء حيدر العبادي، أمس الأربعاء، أن المعركة مع عصابات داعش لم تكن عسكرية فقط إنما كانت استخبارية وأمنية، فيما شدد على ضرورة أن تبقى الأجهزة الأمنية بعيدة عن المحاصصة والحزبية. وقال العبادي في كلمة له خلال زيارته لمقر جهاز المخابرات الوطني، إنّ”العدو يمتلك فكراً منحرفاً وقضينا عليه عسكرياً وأصبحت معركتنا أمنية استخبارية”، مشدداً على ضرورة”أن يستمر العمل بشكل مدروس”.

وأكد العبادي”أهمية إحداث نقلة نوعية في ملاحقة الإرهابيين حتى خارج العراق”، لافتاً الى”ضرورة ان تبقى الاجهزة الامنية بعيدة عن المحاصصة والحزبية وان تكون لكل العراقيين”.

وأكد رئيس الوزراء حيدر العبادي، في وقت سابق، على ضرورة إبعاد العمل الامني والعسكري عن المحاصصة والتأثيرات الحزبية.

وفي سياق متصل أكد رئيس الوزراء المنتهية ولايته حيدر العبادي، أمس الأربعاء، أهمية الاستمرار بدعم قوات الشرطة الاتحادية، مبيناً أن هناك طريقاً طويلاً في مجال استتباب الأمن لأنّ المنطقة ما زالت غير مستقرة.

وقال العبادي خلال زيارته قيادة الشرطة الاتحادية واجتماعه بالقيادات، بحسب بيان لمكتبه إن”الإرادة والعزم والوحدة والاستعداد للقتال كانت من أسباب انتصارنا على الإرهاب”.

وشدد العبادي، على”أهمية الاستمرار بدعم هذه القوات والاهتمام بها”، مبيناً أن”لدينا طريقاً طويلاً في مجال استتباب الأمن لأن المنطقة ما زالت غير مستقرة ويجب أن تكون قواتنا على أهبة الاستعداد”.

وأضاف، إن”الإرهاب يُنشَّط من خلال الاستعانة بالآخرين لتنفيذ إجرامه ونقل أمواله وتنفيذ عمليات جريمة وخطف وابتزاز ويجب أن نستمر لكي نقضي عليه وعلى أفكاره”.

وأكد العبادي على”ضرورة عدم نسيان الشهداء وعوائلهم والجرحى ويجب التواصل معهم،لأنهم أصحاب النصر، وكذلك استمرار الاهتمام بالمقاتلين”.