العراقية نادية مراد تلتقي رئيس فرنسا.. والاخير يوعد بزيارة سنجار

استقبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ‎ماكرون الناشطة العراقية الايزيدية الحاصلة على جائزة ‎نوبل للسلام نادية مراد، والناشط الايزيدي “عابد شمدين”، في قصر الإليزيه بباريس، حيث تم مناقشة اوضاع المدن العراقية مابعد سيطرة داعش عليها.

وقال الناشط الايزيدي، عابد شمدين، إن فرنسا ابدت استعدادها لاستقبال 100 مواطنة عراقية من الطائفة الايزيدية ممن وقعوا ضحية تحت سيطرة داعش، بالاضافة الى عوائهم من اجل معالجتهم نفسيا في فرنسا.

واضاف، أن الرئيس الفرنسي سيزور مدينة سنجار غرب محافظة نينوى في الأشهر القليلة المقبلة وسيكون من الداعمين لإعادة بناء المدينة والمناطق الاخرى التي دمرها داعش.

کما سيشارك الناشطون عابد شمدين و نادية مراد في منتدى باريس للسلام الذي سيقام في الحادي عشر من تشرين الثاني/ نوفمبر القادم، وسيتم عرض فكرة اعادة إعمار قضاء سنجار في المؤتمر من قبل “مبادرة نادية” وفريقها امام عشرات من رؤساء العالم والمنظمات العالمية كما ان فرنسا ورئيسها ماكرون سيكونون من الداعمين لهذه الفكرة.