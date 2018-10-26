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العراق يتابع قضية بيع قطعة اثرية اشورية له في مزاد بفرجينيا

أعلنت وزارة الخارجية العراقية يوم الخميس عن متابعة سفارتها في واشنطن قضية بيع قطعة اثرية اشورية عراقية بمزاد في ولاية فرجينيا.

وقال المتحدث باسم الوزارة احمد محجوب في تصريح اليوم، ان “سفارة جمهورية العراق في واشنطن وبالتعاون مع الهيئة العامة للآثار والتراث تتابع قضية بيع القطعة الآثارية العراقية الآشورية المعروضة في مزاد كرستي والتابعة للقصر الشمالي الغربي للحاكم الاشوري اشور ناصربال الثاني ، والتي كانت معروضة في كلية اللاهوت – فرجينيا”.

واوضح انه “تم إعداد التقارير والصور الخاصة بها وكل مايمكن إثبات عائديتها للعراق ، وسارعت السفارة الى التواصل مع الأطراف ذات العلاقة وتم إبلاغها أن هذه القطعة تحت حماية قانون الاثار العراقي”.

وتابع محجوب ان “وزارة الخارجية تواصل متابعتها الحثيثة مع مكتب المدعي العام في ولاية نيويورك ، ومكتب وكيل وزير الخارجية الامريكي لشؤون الثقافة والتربية وتتواصل بشكل مستمر من أجل إيقاف بيع هذا الموروث الحضاري العراقي المهم” .

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