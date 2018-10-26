العراق يتواصل مع الاردن بشأن ضحاياه الذين جُرفوا بسيول

اجرى رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي اتصالا هاتفيا مع عاهل المملكة الاردنية الهاشمية الملك عبد الله الثاني بن الحسين.

وقدم عبد المهدي التعازي لملك المملكة الاردنية ولعوائل ضحايا السيول في الاردن ومن بينهم عدد من المواطنين العراقيين.

واوضح “اننا وجهنا وزارة الخارجية العراقية فور وقوع الحادث بالمتابعة وتقديم الدعم الكامل لعوائل المتوفين والمصابين العراقيين جراء حادث السيول”.

من جانبه اكد الملك عبدالله ان المملكة الاردنية الهاشمية تقدم بالتعاون مع الخارجية العراقية كل ما من شأنه مساعدة عوائل المتوفين والجرحى العراقيين.

وارتفع عدد ضحايا السيول الجارفة في البحر الميت الى مقتل 20 شخصا بينهم 3 عراقيين.

من جانبه اكد رئيس الجمهورية برهم صالح تضامن العراق ومواساته لضحايا حادثة البحر الميت التي وصفها بالاليمة.

جاء ذلك في اتصال هاتفي صباح اليوم الجمعة مع الملك عبد الله الثاني.

واكد صالح استعداد العراق لتقديم كل سبل الدعم والمساندة.

واجرى صالح ايضا اتصالاً هاتفيا مع سفيرة العراق في عمان ووجه بمتابعة اوضاع المصابين.