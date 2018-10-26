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العراق يصدر 106 مليون برميل بشهر بايرادات نحو 8 مليار دولار

اعلنت وزارة النفط عن مجموع الصادرات النفطية والايرادات المتحققة لشهر ايلول الماضي، بحسب الاحصائية النهائية الصادرة من شركة تسويق النفط العراقية (سومـو)، والبالغة اكثر من 106 ملايين برميل.
وقال المتحدث باسم وزارة النفط عاصم جهاد في بيان، ان مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر ايلول الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغت (106) مليونا و (795) الفا و(22) برميلا، بإيرادات بلغت (7) مليارات و(919) مليونا و(848) الف دولار، فيما لم تسجل الاحصائية صادرات من حقول كركوك.
واوضح جهاد ان معدل سعر البرميل الواحد بلغ (74،159) دولاراً.
واشار الى ان الكميات المصدرة تم تحميلها من قبل (38) شركة عالمية مختلفة الجنسيات، من موانئ البصرة وخور العمية والعوامات الاحادية على الخليج.

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