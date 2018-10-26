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العراق يوقف تصدير نفط كركوك الى ايران ويتفق مع اقليم كوردستان

قال مصدران على دراية بعمليات تصدير النفط العراقي يوم الجمعة إن العراق سيوقف نقل الخام من حقل كركوك النفطي إلى إيران في نوفمبر تشرين الثاني للامتثال لعقوبات فرضتها الولايات المتحدة على جارته.

وقالت وكالة “رويترز” ان المصدرين ابلغها بأن العراق يصدر حاليا ما يقل عن 30 ألف برميل يوميا من خام كركوك إلى إيران بواسطة الشاحنات.

وقال المصدران إن الحكومة الاتحادية العراقية السابقة توصلت لاتفاق في منتصف أكتوبر تشرين الأول مع حكومة إقليم كوردستان لاستئناف تصدير الخام إلى ميناء جيهان التركي عبر المنطقة الكوردية.

وأضافا أن الاتفاق يخضع لموافقة نهائية من رئيس الوزراء العراقي المعين حديثا عادل عبد المهدي ووزير النفط.

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