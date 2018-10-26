الفتلاوي تصالح العبادي عبر رسالة شكر

قدمت النائبة السابقة ورئيسة حركة إرادة حنان الفتلاوي، الخميس، شكرها لرئيس الوزراء السابق حيدر العبادي، بمناسبة انتهاء مهامه في الحكومة.

وقالت الفتلاوي، في تغريدة لها على حسابها الرسمي في موقع “تويتر”، اليوم 25 تشرين الاول 2018، انها كانت المعارضة الوحيدة لحكومة العبادي، مبينة انها “تتقدم له بالشكر، رغم اختلافهم الكبير واتفاقهم القليل”.

وأضافت ان “العبادي نجح باشياء وفشل باخرى، فيما تمنت لخليفته أن يستفيد من نجاحه واخفاقاته”.

وتابعت بالقول ” اتمنى ان ارى للسيد العبادي دورا برلمانيا فعالا ومميزا بحكم الخبرة التي اكتسبها خلال حكمه”.

جدير بالذكر ان مجلس النواب منح خلال جلسته أمس الأربعاء، الثقة لحكومة عادل عبد المهدي، حيث أدى بعدها الأخير اليمين الدستورية داخل البرلمان رئيسا للحكومة العراقية الجديدة التي تضم 14 وزيرا.