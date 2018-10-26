الفيضانات تقذف شخصا من على جسر بإقليم كوردستان والشرطة تنقذه من الموت

أعلنت مديرية شرطة “ڕاپـرین” يوم الجمعة عن انقاذ شخص من الغرق قذفته سيول الفيضانات من على جسر اثناء اجتياحها قضاء “بشدر” في محافظة السليمانية.

وقالت الشرطة في بيان، انه بعد ان قذفت الفيضانات المواطن المدعو (م، ش، م) من على جشر “آشوران” ضمن حدود ناحية “سـ‌نگ‌سـ‌ر” التابعة لقضاء “بشدر” سارعت قوات مركز شرطة الناحية بإرسال مفارزها الى محل الحادث

واضاف البيان انه بعد ساعتين من البحث مع ذوي ذلك المواطن عثرت عليه حيا في سد “ارنية” وسارعت بانقاذه من الغرق.

تسببت السيول الجارفة جراء امطار غزيرة بمدن في اقليم كوردستان بمصرع شخص واضرار في جسور واراض زراعة ومنازل مواطنيين.