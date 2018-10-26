النفط يهبط بنسبة 1% وسط مخاوف من تخمة المعروض

انخفضت اسعار النفط العالمية بأكثر من واحد في المئة، الجمعة واتجهت إلى ثالث خسارة أسبوعية بعد تحذير سعودي من تخمة في المعروض.

وهبط خام القياس العالمي مزيج برنت اليوم (26 تشرين الاول 2018) 1.12 دولار إلى 75.77 دولار للبرميل، بينما نزل الخام الأمريكي 1.05 دولار إلى 66.28 دولار للبرميل، فيما يتجه خام القياس إلى تسجيل خسارة نسبتها 4.1 بالمئة هذا الأسبوع، بحسب وكالة رويترز.

وقد خسر مزيج برنت أكثر من عشرة دولارات في الأسابيع الثلاثة الأخيرة، بينما خيم هبوط الأسهم العالمية ومخاوف بشأن التجارة على توقعات الطلب على الوقود، رغم اقتراب موعد فرض العقوبات الامريكية على قطاع النفط الايراني.

وكان محافظ السعودية في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) قد قال يوم امس، الخميس، إن أسواق النفط قد تواجه تخمة في المعروض من الخام بحلول نهاية العام الجاري.

من جهته قال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح إنه قد تكون هناك حاجة للتدخل من أجل تقليص المخزونات النفطية بعدما سجلت زيادة في الأشهر الماضية.