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اليمن: الحشد الشعبي ينوي إرسال مقاتلين لدعم الحوثيين

أعلن فصيل شيعي في “الحشد الشعبي” عزمه إرسال مقاتلين إلى اليمن للقتال إلى جانب الحوثيين، وفق ما نقل موقع نيوزيمن.
وقال الموقع، إن مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر مقاتلين يتدربون، وقالوا إنهم في العراق.
وقال قيادي ميداني من “كتائب الإمام علي” في تسجيل مصور، إن “دفعة من المقاتلين حالياً يتدربون مسلحة استعداداً للذهاب إلى اليمن للقتال إلى جانب الحوثيين” حسب الموقع اليمني.
يشار إلى أن كتائب الإمام علي، هي الجناح المسلح لحركة العراق الإسلامية، وظهرت في نهاية يونيو(حزيران) 2014.

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