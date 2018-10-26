ايران تشكر العراق: وضعه الامني جيد ولامشاكل على زوارنا

وصف وزير الداخلية الايراني عبدالرضا رحماني فضلي الاوضاع الامنية في العراق بانها جيدة، مشيدا بتعاون الحكومة العراقية في التنسيق لزيارة الاربعينية.

وقال فضلي على هامش زيارته التفقدية التي قام بها لحدود مهران وشلامجة “اننا نقوم بكل ما يمكننا القيام به من اجل الزوار”.

ونوه الى ان المجال الامني “يعد احد هواجسنا الاساسية”.

واضاف، ان العراق في وضع جيد من الناحية الامنية ولم تكن هنالك تقارير بوقوع قضايا امنية، ولقد تعاونت الحكومة العراقية جيدا منذ البداية حيث كانت هنالك لقاءات بين المسؤولين المعنيين بزيارة الاربعين في العراق مع مسؤولي المناطق الحدودية الايرانية من اجل ادارة مراسم العام الجاري بصورة جيدة.

واكد وزير الداخلية الايراني، ان “جميع جهودنا منصبة على ان تجري مراسم الاربعينية بصورة جيدة ومنسجمة ومهيبة مترافقة مع الامن والهدوء”.