بارزاني يعلن تعويض خسائر حريق سوق الملابس في اربيل

اعلن رئيس حكومة اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، اليوم الخميس، عن تشكيل لجنة لمتابعة الاضرار التي لحقت باصحاب المحال التجارية بسبب الحريق الذي حصل في سوق الملابس وسط اربيل، متعهدا بتعويضهم حسب الامكانات المتوفرة.

وجاء في تغريدة لبارزاني على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” ان الحريق الذي اتى على سوق الملابس المستعملة (البالة) في اربيل اليوم اثار قلقه الشديد، معلنا تعاطفه مع المتضررين منه.

وطمأن بارزاني المتضررين بانه سيتم تعويض المتضررين وفقا للامكانيات المتوفرة.

و كانت فرق الاطفاء قد تمكنت من السيطرة حريق كبير نشب في سوق للالبسة المستعملة (البالة) في مدينة اربيل.

وشب الحريق في الرابعة من فجر الخميس وتمكنت فرق الاطفاء من اخماده عند ظهيرة اليوم بمشاركة مروحيات الاطفاء.

وقدرت الخسائر الاولية للحادث ب20 مليون دولار، باحتراق نحو 1500 محل تجاري من اصل 2400.

ولم تسجل خسائر بشرية في الحريق الكبير سوى حالات اصابات بالاختناق او الحرق.