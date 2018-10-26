تحذير.. مناطق بالعراق مقبلة على جو رعدي

توقعت الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي، هطول أمطار غزيرة ببعض مناطق العراق في الايام المقبلة.

وذكرت بيان للهيئة أن “المناطق الوسطى والجنوبية ستشهد اليوم الجمعة، طقسا غائما مع تساقط زخات مطر تكون رعدية احيانا ودرجات حرارة تبلغ الـ30″.

وأضاف ان المناطق الشمالية ستشهد طقسا غائما ممطرا وتكون الامطار فيه غزيرة، بينما ستشهد هذه المناطق يوم غد السبت، طقسا صحوا مع بعض الغيوم، ودرجات الحرارة تنخفض بضعة درجات عن اليوم السابق.

وتابعت الهيئة في توقعاتها أن المناطق الشمالية والجنوبية والوسطى، ستشهد الاحد المقبل طقسا صحوا مع بعض الغيوم، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق، كما ستشهد حالة الطقس ذاتها في يوم الاثنين المقبل”.