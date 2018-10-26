تقرير بريطاني: أربيل خامس أكثر مدينة آمنة في العالم.. تجاوزت طوكيو ودبي

نشر موقع بريطاني مختص في مجال السياحة قائمة بالمدن الخمسين الاكثر أماناً في العالم ليقصده السياح والمستثمرون، وقد جاءت مدينة اربيل عاصمة اقليم كوردستان بالمرتبة الخامسة عالميا.

ونشر موقع “The daily meal” البريطاني العالمي المختص بمجال السياحة القائمة التي جاءت فيها مدينة اربيل بالمرتبة الخامسة من بين اكثر من خمسين مدينة اختارها الموقع.

ووفقا للقائمة جاءت مدينة ابو ظبي الاماراتية بالمرتبة الاولى عالميا كأكثر مدينة اماناً، تلتها الدوحة عاصمة دولة قطر ثانية، وجاءت مدينة اوساكا اليابانية بالمرتبة الثالثة، ثم في المرتبة الرابعة حل مدينة كويبك سيتي الكندية، فيما حلت اربيل عاصمة اقليم كوردستان بالمرتبة الخامسة.

وتلتها مدينة سنغافورة سادسة، ثم بازل السويسرية سابعة، وطوكيو عاصمة اليابان ثامنة، ودبي الاماراتية تاسعة، ومدينة ميونخ الالمانية بالمرتبة العاشرة.

وكتب الموقع بشأن اربيل انه “للاسف لا يقوم الاعلام العالمي بتسليط الاضواء عليها”، مشيرا الى انه “قد يتعجب البعض ان يرى بان مدينة في اقليم كوردستان العراق كخامس مدينة اكثر أماناً في العالم”.

واوضح ان “اربيل مدينة ذات تنوع ديني وقومي وتضم العديد من الاسواق القديمة والعصرية”، لافتا الى انها “واحدة من اقدم المدن في العالم وفيها عدد من المتاحف والاثار والساحات السياحية والمساجد الكبيرة والعريقة”.