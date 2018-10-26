توزيع جوائز مهرجان «السليمانية» السينمائي الدولي الثالث

منصور جهانی – اُختتمت فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان «السليمانية» السينمائي الدولي ووزعت جوائز القسمين التنافسيين (سينما العالم) و (السينما الكردية) على نخبة الأفلام، كما اقتنص كل من المخرجين «جعفر بناهي و «مجيد مجيدي» و «نويد محمدزاده» الجوائز الأصلية من المهرجان.

وأعلنت الجهة الاعلامية للمهرجان بدورته الثالثة، اختتام فعاليات هذا الحدث السينمائي الكبير على أنغام حفل موسيقي تألّقت فيه الفنانة لینا رضا أطرب آذان الحاضرين في قاعة الفن بمدينة «السليمانية» العاصمة الثقافية لإقليم كردستان العراق.

مراسم اختتام المهرجان «السليمانية» Slemani السينمائي الدولي تألقت بحضور كل من «ملا بختيار» المشرف على دعم هذا المهرجان وأحد أبرز الشخصيات السياسية في إقليم كردستان العراق، «فؤاد جلال» رئيس شركة «مستي فيلم» السينمائية ومدير المهرجان، «محمد رضا اصلاني» رئيس لجنة تحكيم الأفلام الوثائقية الطويلة، «بابكر دره اي»- مدير الأمور الثقافية والفنية لمحافظة السليمانية، المخرج الايراني الشهير «كيانوش عياري»، الممثلة المعروفة «فاطمة معتمدآريا»، المدير الفني لمهرجان السليمانية «دانر عمر فارس»، المدير التنفيذي لبيت الفنانيين بايران «مجيد رجبي معمار»، المخرجة الشهير «كامبوزيا برتوي»، المخرج الوثائقي والمصور والمدير الفني «سيف الله صمديان»، «شعلة شريعتي – الحكم بقسم السيناريو في مهرجان السليمانية، مخرج الأفلام الوثائقية «مهرداد اسكويي»، «مهدي قربانبور» (مخرج وثائقي ومدير مهرجان وارش للأفلام)، السيد «مالك هاشمي» المستشار الثقافي للقنصلية الايرانية في السليمانية بالاضافة الى حكام الأقسام التنافسية المختلفة في المهرجان ومخرجين من عدّة دول.

يشار الى أن فعاليات مهرجان «السليمانية» السينمائي الدولي تواصلت لمدة 7 ايام شهدت عرض 142 فيلماً كما تنافس 114 فيلماً من 52 دولة على جوائز المهرجان، وشهد اليوم الاخير للمهرجان توزيع 14 جائزة (الصنور الذهبية) على أفضل الافلام والممثلين.

القسم التنافسي الأصلي للأفلام الطويلة (سينما العالم):

أعلن أعضاء لجنة تحكيم القسم التنافسي الأصلي للأفلام السينمائية (سينما العالم) في الدورة الـ3 لمهرجان «السليمانية» الدولي للأفلام والذين هم عبارة عن 5 حكام:

«كارولين مكدونالد» Carolyn MacDonald – رئيسة لجنة التحكيم وهي مخرجة أمريكية، «غسان عبد الله» Ghassan Abdallah مخرج سوري مقيم في بريطانيا، «ریس غراهام» Rhys Graham مخرج وكاتب سيناريو من ماليزيا، «كاظم اُز» Kazım Öz مخرج من أكراد تركيا علاوة على «بریمندرا مازدومر» Premendra Mazumder ناقد وكاتب سينمائي هندي، أسماء الفائزين بجوائز هذا القسم كما يلي:

الجائزة الخاصة بلجنة التحكيم:

جائزة الصنوبرة الذهبية ولوح التقدير في هذا القسم لأفضل فيلم روائي طويل كانا من نصيب فيلم «لصوص المتجر» Shoplifters للمخرج الياباني «هيروكازو كورئيدا» Hirokazu Kore-eda.

أفضل فيلم:

الصنوبر الذهبية ولوح التقدير في هذا القسم من المهرجان حصدهما المخرج الايراني الكبير «كيانوش عياري» عن فيلمه «ثلاثة أوجه» Three Faces للمخرج الايراني «جعفر بناهي» الذي استلمت الجائزة عنه لعدم حضوره زوجته «طاهرة سعيدي» من ايران.

أفضل إخراج:

الصنوبرة الذهبية ولوح التقدير في هذا القسم كانا من نصيب فيلم «ماوراء الغيوم» Beyond The Clouds للمخرج «مجيد مجيدي» من الهند الذي استلم الجائزة عنه المخرج والمصور الايراني «سيف الله صمديان» من هندوستان.

أفضل ممثل:

الصنوبرة الذهبية ولوح التقدير في هذا القسم كانا من نصيب «نويد محمدزاده» Navid Mohammadzadeh لتمثيله في فيلم «بدون تاريخ، بدون توقيع» للمخرج «وحيد جليلوند» من ايران.

أفضل ممثلة:

حصدت الممثلة «شونا ايجما» Shuna Iijima الصنوبرة الذهبية ولوح التقدير عن تمثيلها في فيلم «شعر طوكيو السيئ» Bad Poetry Tokyo للمخرج الياباني «آنشول تشوهان».

أفضل سيناريو:

الصنوبر الذهبية ولوح التقدير في هذا القسم وبشكل مشترك كانا من نصيب «مارك لسكاك» و «مارتن شوليك» عن سيناريو فيلم «المترجم» THE INTERPRETER للمخرج «مارتين شوليك» وإنتاج مشترك بين سلوفاكيا والتشيك واستراليا.

أفضل مصور:

الصنوبرة الذهبية ولوح التقدير في هذا القسم كانا من نصيب «آلینا دوبلانتر» Alain Duplantier عن تصويرها الفيلم الروائي «الشمس» THE SOWER للمخرج «مارينه فرانسين» Marine Francen من إنتاج فرنسا.

جائزة الإبداع:

أما جائزة الابداع الخاصة بالأفلام السينمائية فقد كانت من نصيب فيلم «وردة النساء» للمخرج «ستار تشمني غل»، وسيناريو «فيدا صالحي» من إنتاج ايران في القسم التنافسي الأصلي (سينما العالم)، «محمد فكوري» مع مصور الفيلم السينمائي «شجرة الكمثري الوشحية» The Wild Pear Tree للمخرج «نوري بيلجه جيلان» من تركيا.

كما حصد في هذا القسم أيضا جائزة الابداع الخاصة الفيلم الطويل «14 يوليو» 14 July للمخرج «هاشم آيدمير» من كردستان تركيا.

القسم التنافسي لأفلام الأنيميشن:

أعلن أعضاء لجنة تحكيم القسم التنافسي لأفلام الأنيميشن في الدورة الـ3 لمهرجان «السليمانية» الدولي للأفلام والذين هم عبارة عن 3 حكام:

«باولا اُرلیک» Paola Orlić- رئيس هيئة الحكام والمدير الفني لمهرجان «زاغرب» السينمائي الدولي في كرواتيا، «روانبخش صادقي» – مخرج وكاتب ومنتج أفلام أنيميشن من ايران بالاضافة الى «جيم جرمانوك» Jim Jermanok – مخرج وكاتب ومنتج أفلام أمريكي، أسماء الفائزين بجوائز هذا القسم كما يلي:

أفضل فيلم:

الصنوبرة الذهبية ولوح التقدير في هذا القسم كانا من نصيب الفيلم القصير «ليلة الولادة» Her Birthday Night للمخرج «فرشاد محيطي» من ايران.

القسم التنافسي للأفلام القصيرة (السينما الكردية):

أعلن أعضاء لجنة تحكيم القسم التنافسي الأصلي للأفلام القصيرة (السينما الكردية) في الدورة الـ3 لمهرجان «السليمانية الدولي للأفلام والذين هم عبارة عن 3 حكام:

«جيوتي ميستري» Jyoti Mistry – رئيس لجنة التحكيم وباحث سينمائي واستاذ في أحد جامعات افريقيا الجنوبية، «نصرت ايمروس تيشا» Nusrat Imrose ممثل من بنغلادش علاوة على «تشاد» Chad – كاتب ومخرج، أسماء الفائزين بجوائز هذا القسم كما يلي:

جائزة لجنة التحكيم الخاصة:

جائزة الصنوبرة الذهبية ولوح التقدير في هذا القسم كانت من نصيب الفيلم القصير «أمواج البحر تتلاطم» The Sea Swells للمخرج «امير غلامي» من كردستان ايران.

أفضل فيلم قصير في السينما الكردية:

الصنوبرة الذهبية ولوح التقدير في هذا القسم كانا من نصيب الفيلم القصير «الفقاعة» Blister للمخرج «مرتضى شمس» من ايران.

القسم التنافسي الدولي للأفلام القصيرة:

أعلن أعضاء لجنة تحكيم القسم التنافسي للأفلام القصيرة (دولية) في الدورة الـ3 لمهرجان «السليمانية» الدولي للأفلام والذين هم عبارة عن 3 حكام:

«لیندا جامبوس اُلزویسکي» Linda Campos Olszewski – رئيسة لجنة التحكيم وهي منتجة ومديرة فنية من امريكا، «آكو عزيز ميرزا» مخرج سينمائي من إقليم كردستان بالاضافة الى «جان هيرنياك» Jan Hryniak – مخرج سينمائي من بولندا، أعلنوا أسماء الفائزين بجوائز هذا القسم كما يلي:

جائزة لجنة التحيكم الخاصة:

نال فيلم «أمهات لونا» Mothers of Luna للمخرجة «آليسيا آلبارس» (من اسبانيا) جائزة الصنوبرة الذهبية ولوح التقدير.

أفضل فيلم قصير (دولي):

الصنوبر الذهبية في هذا القسم ولوح التقدير في هذا القسم من المهرجان كانا من نصيب الفيلم القصير «ابن الجمل» The Camel Boy للمخرج «شبنم زرياب» Chabnahme Zariab (من أفغانستان ومقيم في فرنسا).

القسم التنافسي الدولي للأفلام الوثائقية الطويلة «سينما العالم» و «السينما الكردية»:

أعلن أعضاء لجنة تحكيم القسم التنافسي للأفلام الوثائقية الطويلة «سينما العالم» و «السينما الكردية» في الدورة الـ3 لمهرجان «السليمانية» الدولي للأفلام والذين هم عبارة عن 3 حكام:

«محمد رضا اصلانی» – رئيس لجنة التحكيم (استاذ جامعي ومخرج سينمائي من ايران)، «غولبارا تولوموشوفا» Gulbara Tolomushova – ناقد وكاتب سينمائي من قرغيزستان بالاضافة الى «فرانك معين» Frank Mooein مخرج وثائقي وكاتب، أعلنوا أسماء الفائزين بجوائز هذا القسم كما يلي:

فضل فيلم وثائقي في السينما الكردية:

الصنوبرة الذهبية ولوح التقدير في هذا القسم كانا من نصيب الفيلم الوثائقي «معطيات السلطنة» للمخرج «هادي احمدي» من كردستان ايران.

أفضل فيلم وثائقي في سينما العالم:

الصنوبرة الذهبية ولوح التقدير في هذا القسم كانا من نصيب الفيلم الوثائقي «ثلاثة كاميرات مخفية» 3 Stolen Cameras من إنتاج مشترك بين المغرب والسويد.

الجائزة التي تقدّمها الممثلة «فاطمة معتمدآريا»:

كما حصد كل من الفيلمين القصيرين «الضحك والنسيان» للمخرج «هوراز محمد» و «الوجه» للمخرج «كامران بيطاسي» من إقليم كردستان على ديبلوم الشرف عن مواهب مهرجان «السليمانية» السينمائي الدولي.

عرض 146 فيلما من 52 بلد:

جدير بالذكر أن دورة مهرجان «السليمانية» لهذا العام (الثالثة) نظّمته شركة «مستي فيلم» وبإدارة «فؤاد جلال»، ورئاسة «ملا بختيار» المشرف على دعم هذا الاحتفال السينمائي البارز علاوة على مشاركة نخبة الشخصيات السياسية من إقليم كردستان العراق، ودعم «نيتشيروان بارزاني» رئيس وزراء حكومة الإقليم، بالاضافة الى وزارة الإقليم الثقافية والعديد من المؤسسات الفنية والسينمائية التابعة للإقليم.

وعُرضت خلال فعاليات المهرجان أفلام من عدّة دول بما فيها، ايران، أمريكا، الهند، بلجيكا، البرازيل، ايطاليا، السويس،بيرو، اسبانيا، كندا، البرتغال، التشيك، السويد، الفلبين، الارجنتين، فرانسا، الدانمارك، البوسنة والهرسك، فلسطين، سلفانيا، كوريا الجنوبية، اليابان، ألمانيا، استونيا، كرواتيا، النمسا، أفغانستان، اليونان، تركيا، فنلندا، المكسيك، العراق، اندونيسيا، اوزباكستان، لبنان، قرغيزستان، هولندا، صربيا، ماليزيا، مصر، جورجيا، بلغاريا، المغرب، إقليم كردستان والعديد من الدول الأخرى التي تنافست على جوائز القسمين الأصلي (سينما العالم) والتنافسي (السينما الكردية)، بالاضافة الى الورش التدريبية والأقسام الخاصة بسينما الأطفال والعديد من المؤتمرات التي بحثت المهرجانات العالمية.

واختتم مهرجان «السليمانية» السينمائي الدولي فعالياته بعد أن تواصلت لمدة 7 ايام (10 الى 16 اکتوبر 2018) شهدت عرض 142 فيلماً كما تنافس 114 فيلماً من 52 دولة على جوائز المهرجان.

تصوير: منصور جهاني