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جرحى من الكاكائيين بانفجارين بكركوك

اصيب 4 اشخاص من ابناء طائفية الكاكائية بانفجارين في قضاء داقوق بكركوك.
وانفجرت عبوة ناسفة صباح اليوم الخميس قرب قرية سيد ولدي التي يقطنها الكاكائيون مستهدفا عجلة مدنية، مما ادى الى اصابة اب وابنه بجروح خطرة.
وادى انفجار عبوة ناسفة في قرية ششة الكاكائية على جرار زراعي الى اصابة شقيقين اثنين بجروح.
وكانت “محكمة الشرعية” في داعش قد أصدرت “فتوى” تبيح فيها قتل أتباع الطائفة الكاكائية، وهي أقلية دينية من الكورد يتركز وجود أبنائها في قرى جنوب كركوك وسهل نينوى.

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