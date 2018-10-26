رسميا.. عبدالمهدي وزيرا للداخلية والدفاع وكالة

اظهرت وثيقة رسمية تسلم رئيس الحكومة عادل عبدالمهدي، منصب وزارة الداخلية وكالة لحين تسمية وزير لها، وهو الامر عينه لوزارة الدفاع.

ووافق البرلمان العراقي على تعيين 14 وزيرا في الحكومة الجديدة برئاسة عادل عبد المهدي في جلسة شهدت خلافا على 8 حقائب وزارية مهمة من بينه الدفاع والداخلية والعدل.

وبالرغم من تأكيده العمل على الغاء العمل نظام الوكالة، إلا ان عبدالمهدي بدأ حكومته بادارة الداخلية والدفاع بهذا الامر بسبب الخلاف السياسي.

وتضمنت حكومة عبدالمهدي الجديد فواز الجربا وهشام الدراجي لوزارة الدفاع، وفالح الفياض لوزارة الداخلية، إلا ان اعتراضا من كتلة الاصلاح على الاسماء تسبب بارجاء التصويت عليها.