ريال مدريد يحصل على 90 مليون يورو من اليويفا

تسلم ريال مدريد الإسباني مبلغا ماليا يقارب من الـ90 مليون يورو، من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، مكافـة على تتويجه بلقب دوري الأبطال خلال موسم (2017-2018).

ونال ريال مدريد ما مجموعه 88.7 مليون يورو، عقب فوزه 3-1 على ليفربول الإنجليزي في المباراة النهائية للمسابقة القارية بالعاصمة الأوكرانية كييف.

من جانبه، حصل ليفربول على مكافأة قدرها 81 مليون يورو نظير التأهل للنهائي الأوروبي.

وتحدد حقوق التسويق والبث التليفزيوني المبالغ التي يحصل عليها كل فريق، حيث حصل فريقا روما ويوفنتوس الإيطاليان على 83.8 مليون يورو 80.1 مليون يورو على الترتيب، فيما نال بايرن ميونخ الألماني70.5مليون يورو.

وبصورة إجمالية، دفع يويفا أكثر من1.4 مليار يورو إلى 42 فريقاً شاركوا في البطولة.

في المقابل، حصل آرسنال الإنجليزي على أكبر مكافأة للفرق المشاركة في بطولة الدوري الأوروبي، حيث نال37.8 مليون يورو.