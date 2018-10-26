شاسوار عبدالواحد يستقبل وفدا من الاتحاد الاوروبي

استقبل رئيس حراك الجيل الجديد شاسوار عبدالواحد، الخميس، وفدا من الاتحاد الاوروبي، حيث تم خلال اللقاء بحث الاوضاع السياسية في اقليم كردستان والعراق.

وذكر مراسل ديجيتال ميديا ان ار تي اليوم 25 تشرين الاول 2018 أنه “تم خلال اللقاء بحث مسألة تشكيل الحكومة العراقية وعمليات التزوير والتلاعب التي شابت انتخابات اقليم كردستان والتي جرت في الثلاثين من شهر أيلول الماضي”.

وأضاف أن الوفد كان برئاسة ممثل الاتحاد الاوروبي في العراق، رامون بليكو، مشيرا إلى أنه “تم خلال اللقاء التركيز على وجود معارضة فعالة للسنوات الاربعة المقبلة”.

واعربت كتلة الجيل الجديد النيابية، أمس الاربعاء، عن خيبة املها الكبيرة لتشكيل الكابينة الوزارية، مشيرة إلى أن الشعب كان ينتظر حكومة وطنية جديدة بعيدة كل البعد عن المحاصصة الحزبية والمذهبية والطائفية.

وجاء في بيان تلاه اعضاء الكتلة في مجلس النواب: مع الاسف الشديد تبين لنا ان سيناريو تشكيل الحكومة لاتختلف عن سابقاتها التي أدت الى الفشل الذريع واودت بالبلد الى الهاوية حيث انها اتخذت نفس النهج لأرضاء الاطراف والكيانات السياسية.

وأضاف البيان “نود ان نبين ان التشكيلة الحالية بحزمتها لاتمثل الارادة الحقيقية لمطالب الشعب وللأسف رؤساء الاحزاب المتنفذة لم يفسحوا المجال للعمل بالنافذة الالكترونية للترشيح ولم يلتزم قادة تلك الاحزاب بتوجيهات المرجعية الرشيدة، وتعتبر بداية غير موفقة للكابينة الحكومية المقبلة”.