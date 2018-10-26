شيخ علي: برنامج عبدالمهدي لن ينفذه حتى تشرتشل بمساندة هتلر وصدام

ابدى النائب فائق الشيخ علي امتعاضه من البرنامج الحكومي الجديد الذي قدمه عادل عبدالمهدي.

وقال الشيخ علي في تغريدة على حسابه بتويتر، “البرنامج أو (المنهاج) الحكومي الذي عرضه الدكتور عادل عبد المهدي أمام مجلس النواب، لن يستطيع تشرتشل ولا كلمنت إيتلي ولا أديناور تطبيقه، حتى لو ساندهم هتلر وموسوليني وصدام حسين”.

وتساءل، “أكو- اهل يوجد- برنامج طوله من باب السلالمة بكربلاء لباب الطوب بالموصل؟!”

ونالت حكومة رئيس الوزراء العراقي المكلف عادل عبدالمهدي، ليلة الخميس، ثقة البرلمان، بعدما وافق النواب على 14 وزيرًا من أصل 22، فيما سيصوت على بقية التشكيل الوزاري لاحقًا.

وأدى عبدالمهدي والوزراء الـ14، اليمين الدستورية أمام البرلمان، في جلسة لم تخلُ من المشادات الكلامية والجدال بسبب خلافات حول الوزارات.