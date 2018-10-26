صحة كوردستان تصدر توضيحاً بشأن انتشار مرض “خطير”

أعلنت وزارة الصحة في حكومة اقليم كوردستان، اليوم الخميس، ان انتشار مرض الحمى والبرد بين فئة الاطفال والشباب امر اعتيادي وليس خطيرا، لافتا الى ان الامر سينتهي خلال عدة اسابيع.

وقال المتحدث باسم الوزارة خالص قادر في تصريح صحفي، ان مواقع التواصل الاجتماعي تقوم بنشر اشاعات حول وجود مرض خطير منتشر بين الاطفال في الاقليم، مستدركا ان هذا غير صحيح، بل انه نوع من الانفلونزا الموسمية قد تستمر لعدة اسابيع.

واضاف قادر ان المرض ليسيت له اية خطورة وفقط على الامهات والاباء عرض اطفالهم على الطبيب من اجل العلاج، مبينا ان الشخص المصاب اذا كان مسنا يتوجب عليه الاستراحة وعلى الاطباء اعطاء الدواء الى المصابين بحسب فئاتهم العمرية، وبالنسبة للمسنين مراعاة الامراض المزمنة التي يعانون منها كون المرض قد يستمر ما بين 15 الى 20 يوماً، ثم تتلاشى اثاره.

وتتحدث مواقع التواصل الاجتماعي منذ عدة ايام عن انتشار مرض خطير خاص بالاطفال في الاقليم يتسبب في فقدانهم للحياة.

كما اوضح المتحدث باسم وزارة الصحة انه لا يتوجب للاباء والامهات الوقوع تحت ضغط ما ينشر في مواقع التواصل الاجتماعي.