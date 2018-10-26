عبد المهدي يكشف حقيقة “اشكالات” حكومة العراق الجديدة

أكد رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، اليوم الخميس، قرب الانتهاء من تشكيل الحكومة الجديدة.

وقال عبد المهدي في مؤتمر صحفي عقب أول جلسة لمجلس الوزراء الجديد “سننتهي قريبا من اكمال التشكيلة الوزارية”، مبينا انه “لا توجد هناك اشكالات، كما تصورها بعض الاوساط”.

واضاف “بحثنا في اول جلسة للمجلس اليات عمل المجلس”، موضحاً ان “أولويات عملنا القضاء عل الفقر والبطالة وتوفير الخدمات العامة”.

وتابع عبد المهدي “أولينا اهمية للعمل بروح الفريق الواحد لجميع الوزارات، من اجل الخروج بنتائج جيدة تخدم الشارع العراقي”.

وأردف “اكدنا على ما ورد في الدستور فيما يخص الحقوق والحريات”، موضحا “قدمنا التشكيلة الوزارية مبكرا لتلافي حوث فراغ جراء انتهاء مدة التكليف الذي قد يؤدي الى أزمة في البلد”.