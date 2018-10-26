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علماء في أوكرانيا يخترعون أكياسا “بلاستيكية” قابلة للأكل

الدكتور دميترو بيديوك

اخترع علماء أوكرانيون كيسا “بلاستيكيا” صديقا للبيئة يتحلل بشكل سريع، ويمكن أكله أيضا.

واكتشف الطبيب ديميترو بيديوك وزملاؤه المادة المكونة لهذا الكيس، كمنتج ثانوي، تنتج عن الجمع بين بروتينات طبيعية ونشويات في مختبرهم في الجامعة الوطنية الزراعية في سومي في شمال شرق أوكرانيا، بحسب موقع “ديبو سومي” الإخباري.

وشكلوا أكوابا، وماصات مشروبات، وأكياسا باستخدام أعشاب بحرية ونشاء مستخرج من طحالب حمراء. ويمكن استخدام هذه المنتجات بدلا من نظيراتها المصنوعة من البلاستيك، والتي يستغرق تحللها مئات السنين.

أكواب

قال بيديوك لمحطة تلفزيونية أوكرانية إن “الميزة الرئيسية لكوب من هذا النوع هي أنه يتحلل تماما في غضون 21 يوما”.

أما الكيس البلاستيكي الصديق للبيئة، فيتحلل في الأرض خلال ما يربو قليلا عن أسبوع، بحسب بيديوك.

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