كوردستان تتعاطف مع الأردن في “الوقت العصيب”

أبدت حكومة اقليم كوردستان، اليوم الخميس، تعاطفها مع الاردن، عقب السيول التي تعرضت لها الاخيرة والتي أسفرت عن وقوع ضحايا.

وقال التحدث باسم حكومة اقليم كوردستان سفين دزيي في بيان ان “قلوبنا وصلواتنا مع ضحايا الفيضانات المفاجئة في الأردن”.

واضاف دزيي “تقف حكومة كوردستان مع الأردنيين خلال هذا الوقت العصيب”.

وأعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم الخميس أن السيول التي ضربت منطقة الأغوار الجنوبية في البحر الميت أسفرت عن 18 قتيلا من الأطفال و34 جريحاً فضلا عن مفقودين.

وأرسل الأردن طائرات مروحية للبحث عن 44 طالبا ومعلما جرفتهم السيول في منطقة البحر الميت.