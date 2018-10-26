كوردستان تضبط كمية كبيرة من المقويات الممنوعة

تمكنت اللجان المشتركة في صحة واسايش وجمارك محافظة السليمانية، من ضبط كميات كبيرة من الحبوب الممنوعة الخاصة بالكمال الجسماني والقدرات الجنسية.

واعلنت المديرية العامة لصحة السليمانية في بيان ان اللجان المشتركة للمديرية العامة لصحة السليمانية والاسايش وجمارك السليمانية ضبطت ما مقداره 120 كلغم من الحبوب الممنوعة الخاصة بالكمال الجسماني والمقويات الجنسية في منطقة تانجرو بمدينة السليمانية، مشيرا الى انه تم اتلاف تلك الحبوب كونها غير مطابقة للمواصفات الصحية المطلوبة.

واوضح البيان ان جميع تلك الحبوب والمواد لم تستورد الى السليمانية بشكل قانوني ووفق التعليمات وعن طريق السيطرة النوعية، لافتا الى انه تم اتلافها باوامر من القاضي.

وكان رئيس حكومة اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني قد وقع الاسبوع الماضي على عدد من القرارات الخاصة بالادوية والعيادات والشركات وتجارة الادوية.