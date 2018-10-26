ماهو اول طلب ايراني من وزير الخارجية العراقي الجديد؟

دعا وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف خلال اتصال هاتفي مع نظيره العراقي محمد علي الحكيم، للمزيد من توفير الظروف من قبل الحكومة العراقية لزوار الاربعين خاصة في الحدود بين البلدين.

وخلال هذا الاتصال الهاتفي هنأ ظريف نظيره العراقي لانتخابه وزيرا جديدا للخارجية العراقية متمنيا له النجاح في عمله. بحسب وكالة الانباء الايرانية.

واعرب وزير الخارجية الايراني عن امله في ان تشهد العلاقات الجيدة بين البلدين الجارين نموا في جميع الاصعدة وبما يخدم مصالح الشعبين الايراني والعراقي.

وعبّر ظريف عن شكره لكرم ضيافة العراق حكومة وشعبا لزوار العتبات المقدسة والمشاركين في مسيرات اربعينية الامام الحسين.

ودعا الحكومة العراقية لبذل المزيد من الدعم والمساعدة لتسهيل ظروف زوار الاربعين لاسيما عند المنافذ الحدودية للبلدين بما فيها منفذ مهران .

بدوره اعرب الحكيم عن شكره لظريف، مشيرا الي العلاقات المتميزة والعريقة بين الشعبين الايراني والعراقي، مؤكدا ضرورة تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية اكثر فاكثر .

واعتبر الحكيم زوار الاربعين بانهم ضيوف حكومة وشعب العراق، مطمئنا علي توفير التسهيلات اللازمة لهم طيلة زيارتهم للعتبات المقدسة.