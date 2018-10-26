مبعوث ترامب للشرق الاوسط: القوات العراقية جعلت عالمنا اكثر أمنا

اشاد مبعوث الرئيس الامريكي للشرق الاوسط، الجمعة، بـ”الانتقال السلس” للسلطة بعد تسلم رئيس الوزراء الجديد عادل عبدالمهدي رئاسة الحكومة من رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي.

وقال بريت ماكغورك، في تغريدة على حسابه بـ “تويتر”، اليوم 26 تشرين الاول 2018، إن ماحصل امس انتقال سلس ومنظم”.

وأضاف، أن “التحالف الدولي ضد داعش يعرب عن امتنانه لفترة حكم العبادي، وقيادته القوات العراقية بمكافحة داعش، التي جعلت عالمنا أكثر أمنا”.

وجرت، يوم أمس الخميس، مراسم استلام وتسليم الحقائب الوزارية بحضور رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي ورئيس مجلس الوزراء السابق حيدر العبادي.

يذكر ان مجلس النواب صوت خلال جلسة عقدها امس الاربعاء، على 14 وزيرا من الكابينة الوزارية التي قدمها رئيس الوزراء عادل عبد المهدي الى البرلمان.