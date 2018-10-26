“مجموعة” ترفع تقريرا الى بريطانيا والعراق لحل القضايا العالقة بين اربيل وبغداد

أعلن مسؤول العلاقات الخارجية في حكومة اقليم كوردستان فلاح مصطفى يوم الخميس ان “مجوعة دعم إقليم كوردستان في مجلس النواب البريطاني” رفعت تقريرا الى لندن وبغداد لحل الخلافات والقضايا العالقة بين العراق والاقليم.

وقال مصطفى في مؤتمر صحفي مشترك عقب اجتماع مع المجموعة التي تزور اربيل حاليا هذا الإجتماع؛ هو الإعلان عن تقرير مجموعة البرلمانيين من الأحزاب البريطانية لدعم إقليم كوردستان.

وأضاف أن هذه المجموعة تأسست منذ فترة، وكل مرة تقوم المجموعة بزيارة إقليم كوردستان تقوم باصدار تقرير.

وأصدرت المجموعة تقريرها الأخير عقب زيارتها إلى إقليم كوردستان وبغداد، خلال شهر أيار/ مايو من العام الجاري.

ويضم التقرير عدداً من المقترحات والتوصيات للحكومة البريطانية والحكومة العراقية، حول سبل العمل على القضايا العالقة.

وقال مسؤول العلاقات الخارجية انه “فضلاً عن عملنا في تقدم العملية الديمقراطية وعملية الإصلاح في إقليم كوردستان، نعمل كذلك على تقوية وإصلاح جوانب الضعف”.