منتخب شباب العراق يودع الآسيوية بهزيمة من اليابان ونقطة وحيدة

ودع منتخب شباب العراق بكرة القدم اليوم الخميس نهائيات آسيا الجارية في اندونيسيا، بالخسارة من اليابان صفر – 5، في لقاء جرى لحساب الجولة الثالثة والاخيرة لفرق المجموعة الثانية .

منتخب شباب العراق لعب من البداية مهاجما باعتبار ان الفوز هو من يؤهله للمرحلة المقبلة ، الا ان الافضلية اليابانية هي من أخذت المبادرة بهدف التقدم عند الدقيقة 10 عن طريق يوتا تاكي، هذا الهدف ققلل من اندفاع المنتخب العراقي ، فيما استمر الفريق الياباني باللعب المنظم والضغط على المرمى العراقي،ومن ثم الهدف الثاني بواسطة كيوسوكي تاغاوا في الدقيقة 27،وثالثا في الدقيقة 34 بواسطة تايشي هارا، لينتهي الشوط الاول يابانيا 3-صفر.

اطمأن الفريق الياباني في الشوط الثاني على النتيجة، فأخذ يلعب باريحية ومن دون اندفاع ، فانخفض المستوى الفني للقاء واصبح مملا حتى الدقيقة 78 والهدف الياباني الرابع بواسطة تايشي هارا، وخامسا عند الدقيقة عند الدقيقة 84عن طريق كوكي سايتو، لينتهي اللقاء بفوز ياباني كبيرقوامه 5- صفر.

وبهذا الفوز تصدر المنتخب الياباني فرق المجموعة الثانية بثلاث حالات فوز و9 نقاط، فيما ودع المنتخب العراقي البطولة بالنقطة الواحدة.